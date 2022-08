My Hero Academia: un cosplay di Best Jeanist al femminile in questo scatto unico

Ci sono tanti eroi che partecipano alle varie missioni quotidiane, tra l'arresto di un villain e il contenimento di una crisi. Ma solo alcuni di questi riescono a diventare davvero popolari, tanto da entrare nelle classifiche dei più gettonati di My Hero Academia. Per tanti anni, Best Jeanist ha occupato le parti alte delle classifiche giapponesi.

L'eroe, che fu presentato durante le prime fasi della storia e che fece alcune comparse grazie al primo tirocinio di Bakugo, è diventato poi più importante. Lo ricordiamo tutti contro All for One a Kamino, momento che lo segnò profondamente a causa di alcune ferite importanti. Negli ultimi tempi, Best Jeanist è tornato ad avere un ruolo importante in My Hero Academia, finendo di nuovo sotto l'occhio degli appassionati.

La cosplayer Sailor Kayla è proprio una di queste. Ha deciso di preparare un cosplay di Best Jeanist al femminile, con l'eroe sempre vestito di jeans dalla testa ai piedi, con soltanto parte degli occhi e il lungo ciuffo biondo che spuntano dall'abito. Ovviamente questa versione genderbent ha i capelli più lunghi del solito, ma il feeling è lo stesso del personaggio di My Hero Academia.

