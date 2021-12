My Hero Academia: un cosplay di Camie Utsushimi pronta per Natale

Il Natale arriva anche in molti manga con uno sfondo realistico, e My Hero Academia non fa eccezione. I protagonisti hanno superato un dicembre freddo e ricco di eventi che ha lasciato spazio a una delle fasi più concitate e importanti del manga, obbligando quindi a mettere da parte i festeggiamenti.

Niente cappellini rossi e bianchi o professori a distribuire i vari regali tra gli studenti della Yuei, neanche nei vari omake che ogni tanto gli autori di manga tirano fuori in certe occasioni. L'atmosfera di My Hero Academia al momento non concede possibilità del genere, quindi i tributi a tema natalizi vanno obbligatoriamente offerti tramite metodi esterni.

Uno di questi sono i cosplay, che mai quanto in questo periodo sono fantasiosi. Molti infatti propongono personaggi rivisti e con toni più affini alle festività natalizie. Missbri si basa su Camie Utsushimi in un cosplay a tema natalizio per My Hero Academia. Indossando una tuta simile a quella del personaggio dell'anime, ma rossa invece che nera, è pronta per portarvi i meritati regali.

Altri travestimenti natalizi possono essere trovati in un cosplay della Giovane Maga Nera di Yu-Gi-Oh festiva e un cosplay di Elizabeth di The Seven Deadly Sins in tuta bianca e rossa.