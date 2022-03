My Hero Academia: un cosplay di Camie Utsushimi pronta per il suo ritorno nella serie

Con l'inizio della guerra finale di My Hero Academia, sarà inevitabilmente l'ora di vedere tutti i villain e tutti gli eroi rimasti in vita confrontarsi in battaglia. Con i primissimi capitoli dedicati all'ultimo arco del manga di Kohei Horikoshi, abbiamo già rivisto qualche figura di spicco e qualcun'altra meno nota ma comunque importante.

Ci sono però ancora in molti che devono palesare la loro presenza. Per il momento, le scene sono state dedicate agli eroi più forti e a qualche giovane studente della Yuei centrale e vitale per gli sviluppi della strategia. Arriveranno altri eroi? Come è stato menzionato in precedenza, anche l'accademia Shiketsu è coinvolta nella guerra e prima o poi vedremo i ragazzi partecipare. Ciò vuol dire che anche Camie Utsushimi tornerà in battaglia.

Con il suo potere ammalierà i nemici, ma intanto, in attesa che Kohei Horikoshi decida di palesare la sua presenza in guerra, la ragazza di My Hero Academia prende vita nelle foto della cosplayer Candylion. Nel post con il cosplay di Camie Utsushimi che ha caricato su Instagram si mette in tre pose diverse, vi piace?

Chissà se non la rivedremo già in My Hero Academia 347, il prossimo capitolo che verrà pubblicato su MangaPlus e Weekly Shonen Jump il 13 marzo 2022.