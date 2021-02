My Hero Academia: un cosplay di Camie Utsushimi provocante creato da Natalia Kat

Per lungo tempo abbiamo conosciuto solo poche realtà eroistiche in My Hero Academia. Il mondo creato da Kohei Horikoshi ruotava principalmente intorno alla Yuei, l'accademia privata per chi vuole diventare un eroe, frequentata dal protagonista Izuku Midoriya. Abbiamo poi fatto la conoscenza di altre scuole per chi vuole seguire questa carriera.

Durante gli episodi della terza stagione di My Hero Academia, Deku e gli altri, dopo aver assistito alla fine del ruolo di All Might, hanno deciso di partecipare all'esame per la licenza provvisoria da hero. Qui hanno incontrato tanti altri ragazzi come loro, alcuni anche appartenenti al secondo o al terzo anno, di altre scuole. Tra le più famose c'è la Shiketsu, accademia prestigiosa che ha messo diversi studenti in prima linea come Camie Utsushimi.

La ragazza si presenta con un vestito nero attillatissimo che lascia intravedere tutte le forme sinuose del fisico, il tutto accompagnato dal tipico cappello dell'accademia. Questo personaggio è stato recentemente portato in vita dal cosplay di Camie Utsushimi creato da Natalia Kat, modella polacco-canadese che si era già cimentata sul mondo di My Hero Academia con una Ochako Uraraka cheerleader. In basso potete osservare la foto proposta dalla modella su Instagram, cosa ne pensate di questo personaggio di My Hero Academia?