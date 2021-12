My Hero Academia: un cosplay di Camie Utsushimi in attesa della sesta stagione dell'anime

Ci vorrà ancora molto tempo prima di vedere My Hero Academia stagione 6 in TV sui vari servizi streaming. Per rivedere i protagonisti nella prossima fase della storia bisognerà infatti aspettare la fine del 2022, più di un anno di attesa, in cui Izuku Midoriya tornerà in battaglia contro i villain guidati da Tomura Shigaraki.

Ci sono vari modi per alleviare l'attesa. Oltre a riguardare le scorse stagioni oppure cominciare il manga di My Hero Academia dagli eventi della quinta stagione, c'è anche una fervente community che propone sempre nuovi spunti e contenuti, dalle teorie sul futuro della serie a merchandising amatoriale e tanto altro ancora. In questo elenco sono presenti anche i cosplay a tema My Hero Academia, ormai immancabili, essendo questa una delle serie più famose e importanti degli ultimi anni.

Miss Bri si è dedicata a uno dei personaggi di contorno di My Hero Academia, apparsa poche volte ma in grado, nel giro di pochi secondi, di folgorare protagonisti e spettatori della serie. Stiamo parlando della particolare Camie Utsushimi, allieva della Shiketsu, nota scuola rivale della Yuei. In realtà la ragazza apparirà soltanto in un breve frangente, durante l'esame di recupero con Todoroki, Bakugo e Yoarashi.

Il cosplay di Camie Utsushimi proposto da Miss Bri mantiene sicuramente il fascino della controparte della serie ed è pronta quindi per utilizzare il suo quirk alla massima potenza.