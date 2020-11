My Hero Academia: il cosplay di Camie Utsushimi fatto da Shirogane conquista i fan

Camie Utsushimi è un personaggio molto particolare di My Hero Academia. Presentata durante l'arco narrativo dell'esame per la licenza provvisoria da hero, è iscritta al liceo Shutetsu. Tuttavia quella che abbiamo vista in quella situazione non era la vera Camie, che è arrivata soltanto qualche arco narrativo dopo.

Nel frattempo l'abbiamo vista anche nella vita reale. Nel corso del tempo infatti vi abbiamo proposto il cosplay di Camie Utsushimi creato da Mangoecos, ma adesso era il momento di vedere quello di una nuova cosplayer. Shirogane-sama, già nota e acclamata per i cosplay di Mikasa e tanti altri ispirati a videogiochi e anime, si è espressa proprio in questo ruolo.

La ragazza di My Hero Academia si veste con una tuta nera molto attillata che mette in mostra tutte le sue forme curvilinee. E ovviamente vale lo stesso anche per il cosplay di Camie Utsushimi realizzato da Shirogane-sama, che potete osservare in basso. Tuta nera col fisico visto di profilo, capelli castano chiaro e il cappello tipico della Shutetsu. Con questo travestimento, Shirogane ha ammaliato e ottenuto il like di oltre 40000 fan su Instagram, un numero ragguardevole.

Ora non resta che attendere anche un suo ritorno nell'anime, anche se probabilmente non avverrà in My Hero Academia 5.