My Hero Academia: un cosplay di Camie Utsushimi diventa virale, la foto di UniqueSora

I ragazzi che sognano di diventare eroi sono tanti, abbagliati dalle gesta dei professionisti. Ma sono in pochi ad avere un quirk adatto a scopi del genere, senza contare che bisognerà affrontare una dura lotta contro altri che desiderano lo stesso ruolo. In My Hero Academia assistiamo alla storia di chi ce l'ha quasi fatta.

I ragazzi come Deku si iscrivono alle varie scuole per eroi del paese, con la Yuei tra i più famosi. Tuttavia, come dimostrato più volte durante My Hero Academia da Kohei Horikoshi, in particolare durante l'arco della licenza provvisoria da hero, ci sono tante scuole di livello nel paese, con la Shiketsu che spicca particolarmente. La rivale della Yuei ha sfornato e si sta preparando a sfornare tanti altri talenti che abbiamo visto già nell'anime.

Camie Utsushimi è uno di questi talenti che sembra già pronto per giostrarsi nel mondo reale. Avvenente e calma, ha un quirk molto particolare in suo possesso che abbiamo visto in azione durante la quarta stagione di My Hero Academia. Adesso però vediamo la ragazza interpretata da Unique Sora, cosplayer che proprio negli ultimi giorni ha postato una foto con il cosplay di Camie Utsushimi con la divisa attillata e il cappello della Shiketsu.

Avete mai immaginato come sarebbe Camie Utsushimi in versione Jojo?