My Hero Academia: un cosplay di Dabi al femminile pronto a danzare tra le fiamme

La League of Villain formatasi dopo la cattura di Stain ospita personaggi di un certo spessore. Pian piano li abbiamo conosciuti con tutti i loro misteri e i loro poteri, con Horikoshi che li ha approfonditi col passare del tempo. In My Hero Academia 5 li abbiamo rivisti con un arco a loro dedicato, il My Villain Academia.

Durante questa fase è stato approfondito molto Tomura Shigaraki, il capo dei villain e futuro nemico finale di My Hero Academia, ma nel suo gruppo non c'è solo lui. Abbiamo rivisto anche Dabi in azione contro il ghiaccio di Geten, che ha messo in difficoltà il ragazzo dalle fiamme blu. Anche stavolta però Dabi non ha rivelato i suoi segreti, rimanendo uno dei villain più insidiosi.

Il suo fascino ha spinto tanti cosplayer a interpretarlo, ma anche al femminile ha riscosso un notevole seguito con dei cosplay genderbender. È il caso di Anna che su Instagram ha proposto un cosplay di Dabi al femminile, riproducendo ottimamente il personaggio e cambiando soltanto i capelli neri, facendoli diventare molto più lunghi.

Anche questa Dabi è pronta a danzare nelle fiamme del suo odio, mettendosi in mostra in svariate pose nelle foto disponibili in basso. Chissà se nella stagione 6 di My Hero Academia ci saranno importanti sviluppi per lui.