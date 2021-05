My Hero Academia: un cosplay davvero difficile da realizzare porta in vita Tsuyu

Il gioiellino di Kohei Horikoshi, My Hero Academia, è ormai uno dei pilastri di Weekly Shonen Jump e, insieme a ONE PIECE, regge sulle proprie spalle il peso della celebre rivista. La serie, infatti, gode di milioni di lettori in tutto il mondo, diverse migliaia tra l'altro solo nel nostro Paese.

Mentre l'anime torna in onda oggi stesso con la 5x08 di My Hero Academia, che riprende il terzo round dell'allenamento congiunto tra la classe 1-A e 1-B, in rete i fan stanno manifestando tutto il proprio supporto al franchise ormai forte di ben 5 stagioni televisive. Ad ogni modo, uno dei personaggi più apprezzati dai fan dell'opera di Kohei Horikoshi è la giovane aspirante eroina Tsuyu, nome in codice "Froppy".

Proprio lei, infatti, è stata recentemente omaggiata da una splendida interpretazione personale a cura di Sky, cosplayer che vanta oltre 150 mila follower solo su Instagram. Il suo lavoro, che tra l'altro potete ammirare a dovere in calce alla notizia, è stato notevolmente apprezzato dai fan che hanno riscontrato un'ottima fedeltà rispetto all'originale, impresa non poi così semplice vista la complessità del personaggio.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo cosplay a cura di Sky, vi piace? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro in fondo alla pagina, ma non prima di aver approfondito per bene il quirk di Tsuyu con 5 curiosità che abbiamo inserito in un nostro breve speciale dedicato.