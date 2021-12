My Hero Academia: un cosplay di Deku oscuro è pronto a difendere la città

Il giovane Deku è sempre stato un protagonista sorridente in My Hero Academia. Nonostante i dubbi e i problemi, nonostante le difficoltà e i nemici di turno, Izuku Midoriya ha sempre cercato di seguire le orme di All Might tranquillizzando tutti, sorridendo. Il suo costume è stato preparato appositamente per questo con una maschera sul collo.

La guerra con i villain ha però mutato la società e Deku stesso, con My Hero Academia 306 che ha segnato l'inizio di una fase oscura. Il protagonista ha avvertito tutto il peso della responsabilità e si è calato in questa nuova società giapponese, molto più pesante della precedente. I suoi continui passaggi da una città all'altra, la vita all'addiaccio e i nemici da affrontare hanno reso difficile sopportare il tutto, rendendo più oscura la sua psiche, ben rappresentata dalle tavole di Kohei Horikoshi.

Grazie ai suoi amici, Deku è tornato normale, ma questo Dark Deku che ha avuto vita breve ha comunque conquistato tanti fan del manga di My Hero Academia. Rage Gear Props si candida proprio a eroe oscuro in questo cosplay di Dark Deku. A colori naturalmente fa meno impressione della tavola in bianco e nero disegnata da Horikoshi, ma i contorni frastagliati e distrutti del costume e del mantello di Gran Torino non lasciano comunque da parte una certa usura mentale e fisica.