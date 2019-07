My Hero Academia: questo bellissimo cosplay di Deku riprende una sua vecchia abitudine

I fan di My Hero Academia, l'anime tratto dall'opera cartacea di Kohei Horikoshi, stanno continuando a mostrato il loro supporto alla serie nei modi più disparati. Durante l'Anime Expo 2019 ad esempio, l'utente Instagram Zencosplays ha deciso di mostrare il suo particolare costume da Deku: il risultato, vista anche la brillante citazione ad una vecchia abitudine del protagonista, ha reso immediatamente il post virale.

Come potete vedere in calce all'articolo, il costume mostra Izuku Midoriya con il braccio destro rotto, pronto a colpire l'avversario con il suo classico Smash provocato dallo schiocco di dita. Nella didascalia della foto, Zencosplays ha scritto: "Ecco il mio debutto da Deku. Il costume è ispirato alla battaglia della terza stagione contro Muscular. Altre foto arriveranno in futuro!".

La battaglia contro Muscular nell'episodio 4 della terza stagione è stata secondo molti la migliore di tutta la serie, a pari merito con gli scontri con Todoroki nella seconda stagione e con Bakugo nella terza.

Vi ricordiamo che My Hero Academia tornerà nel mese di ottobre con la quarta stagione, e che è stato da poco pubblicato il primo trailer in lingua inglese. La serie si trova attualmente in cima a tutte le classifiche degli anime più anticipati del 2019.

E voi cosa ne pensate? Vi piace il costume? Fatecelo sapere nei commenti! Se volete vedere altri cosplay a tema My Hero Academia inoltre, vi consigliamo di dare un'occhiata a questo bellissimo costume da Uraraka.