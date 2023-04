My Hero Academia: un cosplay doppio con Midnight e Mount Lady dal fascino pericoloso

My Hero Academia è una serie di grande successo che segue le avventure dei giovani studenti della Yuei, che cercano di diventare eroi professionisti. La serie è famosa per il suo vasto cast di personaggi, ognuno con abilità uniche e personalità distintive.

I giovani eroi della serie sono tutti dotati di superpoteri, noti come quirk, che li aiutano a combattere il crimine e proteggere le città. Naturalmente non ci sono soltanto i ragazzi protagonisti di My Hero Academia a usare questi poteri, dato che ci sono diverse agenzie e personalità che si fanno riconoscere in tutto il Giappone.

Tra gli eroi più famosi di My Hero Academia c'è Mount Lady, una supereroina con la capacità di aumentare la propria altezza a livelli giganteschi, che è stata tra l'altro una delle prime ad apparire in My Hero Academia. Mount Lady è conosciuta per la sua bellezza e la sua grande forza, che la rende capace di sconfiggere i nemici più potenti. Il personaggio è molto popolare tra i fan della serie e spesso viene rappresentato in cosplay, dove i fan cercano di ricreare il suo costume iconico.

Un altro personaggio femminile popolare tra gli eroi di My Hero Academia è Midnight, una supereroina con la capacità di rilasciare un gas che mette a dormire i suoi nemici. Midnight è famosa per il suo look seducente e il suo comportamento provocante. Il personaggio è molto amato dai fan della serie e spesso viene rappresentato in cosplay, dove i fan cercano di ricreare il suo costume e il suo sadismo.

Le due sono sempre state rivali, però stavolta possono essere viste insieme grazie a due cosplayer argentine, Valentina Kryp e Juliette Allegretti. Niente più rivalità tra le due in questo cosplay doppio con Midnight e Mount Lady, entrambe in divisa da eroine e con l'unico scopo di collaborare per riportare la giustizia tra le strade giapponesi.

Se volete vederle singolarmente, ecco un cosplay di Mount Lady statuario e un cosplay di Midnight sadica.