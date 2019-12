My Hero Academia: un cosplay al femminile di Bakugo ci augura Buone Feste!

Tra i tanti eroi che affollano le pagine e l'anime di My Hero Academia, uno dei più amati è Katsuki Bakugo. Una splendida cosplayer ci fornisce una versione al femminile del personaggio creato da sensei Horikoshi, con uno sexy cosplay natalizio, per augurarci buone feste.

Come in ogni shonen che si rispetti, la figura del rivale del protagonista è sempre presente. Compito di questi characters è quello di spronare l'eroe dell'opera nel dare il massimo e ottenere grandiosi traguardi, dando il massimo. Bakugo, presente nell'opera fin dalle prime pagine, ha per Izuku Midoriya sia il ruolo del rivale (in passato ha spesso bullizzato il povero Deku) sia l'amico a cui ispirarsi. Dotato di una grande forza caratteriale, Bakugo ha letteralmente un carattere esplosivo, che si manifesta anche attraverso lo speciale quirk di cui è in possesso che gli consente di creare enormi esplosioni che si serve per combattere.

Nell'arco narrativo della quarta stagione appena in corso, Bakugo e Todoroki si stanno allenando insieme per superare l'esame per la licenza da Hero, e sono quindi tagliati fuori dallo scontro con Overhaul, il boss yakuza che Deku e gli altri stanno affrontando per salvare la piccola Eri. Questo cosplay natalizio di Bakugo in versione femminile, portato dall'artista @k8sarkissian sicuramente consolerà i fan di Bakugo per la sua assenza. Nel frattempo Nell'anime si sta scatenando Toga, mandata dagli yakuza da Shigaraki per minarne gli equilibri interni.

