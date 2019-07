My Hero Academia: questo cosplay femminile di Deku vi lascerà senza fiato

My Hero Academia è, da qualche anno, una delle serie più omaggiate dai cosplayer di tutto il mondo. L'anime, oltre a poter vantare un alto seguito femminile, si trova attualmente in cima a tutte le classifiche delle opere più anticipate del 2019. per festeggiare, la bellissima cosplayer @honeyrabbiit ha deciso di omaggiare a suo modo la serie.

Come potete vedere in calce all'articolo, honeyrabbiit ha sfoggiato al Momocon 2019 il suo costume da Izuku Midoriya, in arte Deku, il protagonista dell'opera di Kohei Horikoshi. Gli scatti, condivisi dal fotografo Kyle Williams nel suo profilo Twitter @WorldofGwendana, sono diventati velocemente virali grazie alle multiple condivisioni su Instagram, Facebook e Reddit.

Il book fotografico vede la modella in posa con gli abiti da eroe di Deku, decorati per l'occasione con un fiocco rosso. Le ultime due foto riportano la frase "I have to work harder than anyone else to make it", la classica citazione di Izuku ripetuta più volte durante la prima stagione. Tra i dettagli poi, possiamo notare le lentiggini su entrambe le guance e i capelli tinti di verde.

E voi cosa ne pensate? Vi piace il costume? Fatecelo sapere nei commenti! Se state cercando altri lavori di questo tipo inoltre, vi consigliamo di dare un'occhiata a questi cosplay di Ochaco Uraraka e Fumikage Tokoyami.