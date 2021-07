My Hero Academia: un cosplay al femminile di Deku a massima potenza

Izuku Midoriya ormai è diventato un eroe fatto e finito. Dal suo incontro con All Might, dal quale ha ottenuto il quirk One for All, ha superato diverse peripezie in My Hero Academia. Ha capito come non rompersi le ossa, ha ottenuto un fisico tale da resistere ai contraccolpi e ha accumulato esperienza combattendo con vari villain.

Negli ultimi tempi è riuscito anche a migliorare il suo arsenale offensivo scoprendo il segreto dietro il One for All. Insomma, in My Hero Academia vedremo presto un Deku con la potenza al massimo, dato che il suo corpo sta tollerando l'utilizzo di percentuali sempre più alte del One for All. In qualche occasione nel manga e nell'anime abbiamo già visto però Midoriya spingersi al limite per salvare le persone che aveva intorno.

La cosplayer KendelB, che vi abbiamo già portato sulle nostre pagine con il cosplay di Juvia da Fairy Tail, ha deciso di vestire i panni da eroe del protagonista di My Hero Academia. Nella foto in basso vediamo quindi un cosplay di Deku al femminile con in dosso la sua divisa da eroe verde mentre tutto intorno si notano i lampi del One for All.

Dopo l'episodio filler, il protagonista e i suoi compagni torneranno in My Hero Academia 5x17.