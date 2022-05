My Hero Academia: un cosplay della fiammeggiante Burnin, la spalla di Endeavor

Una volta diplomatisi in una delle tante scuole per aspiranti eroi che si trovano in tutto il Giappone di My Hero Academia, i ragazzi hanno diversi percorsi che possono intraprendere. Uno è senza dubbio quello di lasciar perdere e trovarsi un altro lavoro, un altro percorso invece è quello di mettere su un ufficio proprio o di diventare una spalla.

Soltanto gli eroi più forti possono pensare di mettere su un'impresa propria senza alcuna esperienza, senza contare il capitale economico. In My Hero Academia quindi molti fanno da spalla ad hero già consolidati, magari qualcuno per cui hanno fatto un periodo di stage, costruendo un legame e un rapporto importante. Nell'ufficio di Endeavor, l'eroe fiammeggiante, ci sono diversi personaggi che hanno a che fare con il fuoco.

Nella sua attività l'elemento più di spicco è Burnin, alias di Moe Kamiji, una donna dai capelli verdi e dal carattere abbastanza infiammato. È lei che si occupa di tante faccende, anche burocratiche, ed è uno dei personaggi più importanti del gruppo nonostante la forza ridotta rispetto a quella di Endeavor. La cosplayer Kainosaurus ha preparato questo cosplay di Burnin da My Hero Academia, davvero ben fatto e che riesce a dare forma ai suoi capelli molto complessi.

