My Hero Academia: Un cosplay Genderbent di Nana Shimura spopola su Reddit

Sulla board di reddit dedicata a My Hero Academia, i cosplay dei personaggi della serie di Kohei Horikoshi si sprecano, merito della grande attrattiva che esercitano sui fan. Questa volta un appassionato ha deciso di impersonare Nana Shimura in un cosplay Genderbent.

Il fan, che si firma con l'username The Shredder315, ha condiviso il post scrivendo ironicamente nel titolo della foto di aver rubato il cosplay a sua moglie. Pur non essendo un cosplay professionale con un vestiario particolarmente ricercato, il fan è riuscito con impegno e inventiva a replicare in versione Genderbent l'aspetto di Nana Shimura.

Il cosplay ha ricevuto diversi commenti positivi dal fandom che ha apprezzato l'idea e il coraggio dell'utente, con alcuni che hanno immaginato come potrebbe essere un cosplay versione Genderbent di All Might.

Nonostante il personaggio non sarà più presente nella serie a causa del suo scontro con All For One, mostrato peraltro in un brevissimo OVA di Studio Bones, ci auguriamo di scoprire di più su di lei nel corso della quarta stagione che arriverà ad Ottobre. Ciò che sappiamo di Nana Shimura ci è stato narrato tramite flashback dalle parole di All Might, tuttavia molti quesiti che la riguardano sono ancora avvolti nel mistero.

La prossima stagione si avvicina, e sono trapelati i character design dei nuovi personaggi che ne faranno di parte. Per rimanere in tema cosplay, invece, eccone uno di Hanta Sero.