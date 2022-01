My Hero Academia: un cosplay di Hawks al femminile affascina

Inizialmente, gli eroi professionisti in My Hero Academia mostrati erano pochi. Perlopiù questi erano coloro in contatto con la Yuei o che addirittura lavoravano all'accademia, come i professori, tra cui All Might, l'ex eroe numero 1. Pochi altri esterni erano presentati e tutti in situazioni circostanziali come capitato con Endeavor.

Con l'andare avanti della trama però My Hero Academia ha mostrato tanti altri personaggi coinvolti nel circolo professionista. In particolare con l'arco della billboard degli eroi, Kohei Horikoshi ne approfittò per mostrare il nuovo organigramma della classifica degli eroi più amati e forti del Giappone. Così arrivò la presentazione di Hawks, un personaggio che risultò immediatamente popolare e che ancora oggi ricopre un ruolo di rilievo, nonostante gli eventi a cui è andato incontro.

La cosplayer Sparkle Stache è una grande amante del mondo di My Hero Academia. A lei va il merito di aver presentato un cosplay estivo che fonde All Might e Franky di ONE PIECE, ma anche quello di aver portato una Morticia Addams affascinante e oscura. Tornando al mondo di My Hero Academia, stavolta la modella si prepara per un cosplay di Hawks al femminile. Capelli biondi, ali vermiglie e giubbotto marrone, tanta attenzione ai dettagli e il gioco è fatto, nella foto in basso Hawks è stato riprodotto ottimamente.