My Hero Academia: un cosplay di Himiko Toga in Italia pronta all'assalto

My Hero Academia mette in grande risalto gli eroi della società giapponese. Seguendo la grande esplosione dell'universo cinematografico della Marvel Comics, Kohei Horikoshi ha dato sfogo alle sue fantasie sui supereroi creando questo manga ambientato in Giappone con personaggi dai poteri speciali e che vogliono salvare le persone.

Ovviamente, se ci sono eroi ci sono anche problemi da risolvere e criminali da arrestare. I pesci piccoli sono tanti, ma da quando è iniziato il manga di My Hero Academia si è affacciata alle porte della società una nuova organizzazione, la League of Villain, un gruppo che si è poi allargato ulteriormente con l'ingresso di alcuni membri pericolosi provenienti dai margini della civiltà giapponese.

Himiko Toga è un personaggio affascinante e spesso enigmatico che appare in My Hero Academia e che entra in questo gruppo dopo la sconfitta di Stain. La liceale pazza e innamorata è una delle avversarie più famose, con un rapporto particolare con Ochako Uraraka. Himiko ha una personalità eclettica e spesso inquietante è favorita anche dal suo quirk: uno dei tratti distintivi di Himiko è la sua abilità a trasformarsi fisicamente in chiunque dopo aver assorbito il loro sangue. Questo potere le permette di infiltrarsi facilmente tra le persone e di ottenere informazioni preziose per i suoi scopi malvagi.

Il lato oscuro di Himiko Toga si mostra in questo cosplay realizzato dall'italiana Noemity, che ha proposto la sua trasformazione nella villain durante il Comicon di Napoli 2023. Vestita come la liceale assassina, con sé ha anche maschera e coltello, più siringhe per succhiare il sangue e trasformarsi quindi nel primo malcapitato che le capita a tiro.