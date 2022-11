My Hero Academia: un cosplay di Himiko Toga pronta all'assalto

Himiko Toga è una ragazza a suo modo gioiosa e allegra, purtroppo però la sua felicità non viene condivisa da chi le è intorno. Come succede spesso nel mondo di My Hero Academia, il quirk influisce nettamente sulla personalità di un bambino o una bambina, portandolo ad assumere comportamenti che molto spesso vanno oltre il normale buon senso.

E con un quirk che le permette di trasformarsi sfruttando il sangue, inevitabilmente Himiko Toga è ammaliata da quel fluido che può essere soltanto estratto con metodi poco piacevoli per la vittima. Il passato di Toga è quindi stato costellato da episodi dove si reprimeva o dove sfogava completamente il suo quirk, e ciò l'ha portata a essere uno dei villain di My Hero Academia più in vista nel periodo recente, anche a causa della sua rivalità con l'eroina della storia, Ochako Uraraka.

Alice, una cosplayer, aveva già impersonato Toga in un cosplay particolare con Uraraka, dove le due erano amiche. Ma in questo nuovo scatto, stavolta la villain torna a essere ciò che è sempre stata, ovvero una persona che mira a succhiare sangue dai malcapitati che incontra. E lo fa con un look da villain e la famosa maschera che le copre grossa parte del volto. Questo cosplay di Himiko Toga villain incarna quindi bene il personaggio di My Hero Academia.