My Hero Academia: un cosplay di Himiko Toga riporta la liceale sanguinaria in azione

I giovani eroi sono tornati in azione con la stagione 5 di My Hero Academia. Per ora, i buoni sono stati al centro degli avvenimenti, in particolare gli studenti della Yuei. Sotto l'occhio attento dei professori, i ragazzi della 1-A e della 1-B si scontreranno in gruppi per saggiare le proprie capacità in un contesto nuovo.

Di conseguenza in questo frangente i villain sembrano essere a riposo. L'unione dei villain di Shigaraki ha avuto un impatto importante alla fine della scorsa stagione di My Hero Academia e per questo non è ancora tornata in scena nell'anime. I fan aspettano il ritorno di tutti questi cattivi, anche di Himiko Toga.

La liceale assassina si fa però rivedere nell'interpretazione della cosplayer Alexy Sky. La modella brasiliana, dopo aver mostrato la sua versione di Mitsuri Kanroji da Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, torna sul mondo di My Hero Academia con la biondina amante del sangue. Il cosplay di Himiko Toga disponibile nelle foto in basso ci fa rivedere il personaggio in alcune delle sue pose classiche.

Con la sua solita divisa composta dall'abito alla marinara con un maglioncino beige, Himiko Toga è pronta a mostrare il suo amore per voi. Chissà se la rivedremo all'opera insieme al suo gruppo durante My Hero Academia stagione 5.