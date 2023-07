My Hero Academia: un cosplay di Himiko Toga con tutta la sua sete di sangue

Gli eroi sono tutti uniti sotto la bandiera di una società apparentemente giusta e retta. Tuttavia, il mondo di My Hero Academia non è così disilluso, e per ogni raggio di luce ci sono tante ombre. Gli eroi sono soltanto un lato della medaglia, con l'altro che viene rappresentato dai villain che imperversano per le strade, causando caos e problemi.

In particolare, il gruppo della League of Villain è il più noto e quello che sta mettendo maggiormente in difficoltà la società nipponica dai tempi delle scorribande di All for One e del suo regno di terrore. Composta da tanti personaggi, questo gruppo ha tra le sue fila anche Himiko Toga, uno dei personaggi più noti e apprezzati di My Hero Academia.

Membro della League of Villain, è una giovane e pericolosa studentessa con una personalità eccentrica e una passione per il sangue. La sua abilità speciale le permette di trasformarsi in altre persone dopo aver bevuto il loro sangue, rendendola quindi capace di mimetizzarsi e non solo, in particolar modo dopo lo sviluppo del suo quirk. Questo potere la rende estremamente pericolosa e imprevedibile, permettendole di infiltrarsi nelle vite delle sue vittime.

Himiko è un personaggio complesso con una fascinazione morbosa per il sangue e una devota adorazione per il protagonista Izuku Midoriya. E forse anche questo cosplay di Himiko Toga ci sta provando, dato che è armata fino ai denti con le solite lame e le siringhe che hanno lo scopo di estrarre quanto più sangue possibile dalle sue vittime.

Chissà se il destino di questa Himiko Toga sarà diverso rispetto a quella del manga e dell'anime di My Hero Academia.