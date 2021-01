My Hero Academia: questo cosplay di Himiko Toga vi ucciderà anche in costume da bagno

Nella League of Villain, dopo l'episodio di Stain, sono entrati tanti personaggi che in un modo o nell'altro hanno lasciato il segno. Al fianco di Tomura Shigaraki si sono distinti questi personaggi che stiamo vedendo anche negli ultimi capitoli di My Hero Academia. Nel tempo, la forza della League of Villain è cresciuta così come i suoi membri.

Uno dei personaggi più amati del gruppo di cattivi è Himiko Toga. La liceale assassina sembra aver sviluppato dei desideri particolari verso il protagonista di My Hero Academia ma anche verso Ochako Uraraka, contro la quale sembra essere destinata a scontrarsi. L'abbiamo vista di recente in un cosplay natalizio di Nymphahri, mentre ora la rivediamo sia col suo look normale che in una versione estiva.

La cosplayer taiwanese Monpink ha presentato nella prima foto un cosplay di Himiko Toga in costume da bagno. Ciò la rende indubbiamente più sensuale, ma non manca comunque una sorta di aura inquietante intorno al personaggio. Quest'aura si intensifica nell'altro set di foto dedicato a Himiko Toga, dove la ragazza stavolta è vestita come al solito ma si fa aiutare dai giochi di luce del vicolo buio.

Non fatevi ingannare da questa Toga, sarebbe sicuramente capace di uccidervi anche in una piscina affollata.