My Hero Academia: un cosplay di Himiko Toga unisce Deku e le conigliette

Il mondo di My Hero Academia è popolare tanto in Giappone quanto nel resto del mondo e ciò permette di avere una fanbase piuttosto variegata. Essendo ispirata da cose diverse, anche le realizzazioni dei cosplay dei propri personaggi preferiti diventa unica. In particolare, ci sono alcuni cosplayer capaci di tirare fuori un coniglio dal cilindro.

Per qualcuno questo modo di dire è metaforico, per altri un po' più letterale. È quello che ha fatto la cosplayer Vanessa, conosciuta anche col nickname di Kiramy_drawings, che ha deciso di unire il personaggio di Himiko Toga col design di Izuku Midoriya e quello di una coniglietta di Playboy.

Nel cosplay di Toga che potete vedere in calce, vediamo la ragazza di My Hero Academia con un vestito da coniglietta. Oltre le orecchie classiche, portate sopra i capelli biondi, vediamo però un corpetto ispirato alla divisa da eroe di Deku. La somiglianza non finisce lì naturalmente dato che alla vita porta anche delle sacche rosse mentre al collo c'è la famosa maschera che imita un sorriso. Il costume di questa particolare Himiko Toga si conclude poi con le classiche calze da coniglietta e due polsini bianchi.

