My Hero Academia: un cosplay inquietante di All Might in versione debole

Abbiamo conosciuto fin da subito in My Hero Academia All Might, l'eroe più forte, muscolosissimo, biondo, identico allo stereotipo del supereroe americano. Salta da una parte all'altra per aiutare tutti e risolvendo con facilità i problemi nelle città giapponesi. Ma poi il protagonista Izuku Midoriya scopre la verità sul suo conto.

In verità, dietro quella forma iper muscolosa c'è un uomo mingherlino e gravemente ferito a causa di una battaglia tenutasi molto prima dell'inizio di My Hero Academia. Da questo incontro scaturirà la storia di Deku e il suo rapporto con il quirk One for All. All Might rimarrà in ogni caso presente nella trama della storia, in particolare con la sua versione debole dopo gli avvenimenti di Kamino.

Proprio questa versione debole di All Might è stata al centro di un cosplay ben realizzato dalla cosplayer Sosenka. Usando il trucco sia sul viso che sul corpo, ha riprodotto lo sguardo pesante di All Might ma anche tutte le sue ferite sul torace. Le foto in basso riportano l'eroe sfatto e sfinito con l'enorme ferita che gli ha portato via degli organi interni e lo ha reso molto più debole.

Non è l'unica ad aver portato un cosplay di All Might indebolito, mentre in rete circolano anche cosplay di All Might all'apice della sua forza.