My Hero Academia: un cosplay di Jiro Kyouka italiana da rock

Tra i tanti giovani eroi di My Hero Academia, ce ne sono alcuni che riescono ad attirare molto di più il pubblico. Uno di questi è la rockeggiante Jiro Kyouka, conosciuta anche come Earphone Jack. Jiro è una studentessa della classe 1-A della Yuei ed è una delle aspiranti eroine che frequentano la scuola per sviluppare le proprie abilità.

Il potere unico di Jiro è chiamato Earphone Jack, identico al nome da eroina usato, che le consente di trasformare i suoi auricolari in prolungamenti che possono essere collegati a qualsiasi superficie solida. Questo le permette di ascoltare suoni da distanze remote, sfruttando il potere del suono per scopi difensivi e offensivi. La sua abilità è particolarmente utile nel rilevare i movimenti nascosti dei nemici, ma anche per emettere onde sonore molto forti stordendo i nemici.

Jiro si distingue per la sua personalità decisa e testarda. È una ragazza sicura di sé, che ama la musica e cerca sempre di dimostrare il suo valore come eroe. Ha un atteggiamento da leader e spesso agisce come una figura di guida per i suoi compagni di classe, come accaduto quando è entrata nel suo elemento musicale durante il festival culturale.

Esistono diverse statuette di Jiro Kyouka, ma la ragazza di My Hero Academia ovviamente non si limita a essere rappresentata in questo modo, come accade praticamente per tutte le protagoniste femminili del manga. E così, la cosplayer italiana Michela Silvestri realizza uno splendido cosplay di Jiro Kyouka pronta a lanciarsi sul palco con la sua chitarra elettrica, prima di andare a caccia di criminali sfruttando il suo quirk sonoro.

