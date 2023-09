My Hero Academia: un cosplay di Kirishima e Ashido insieme come eroi

La classe 1-A della Yuei può vantare giovani di prim'ordine. Al festival sportivo in tanti si sono messi in mostra durante le sfide, e alcuni di loro anche in seguito. Due personaggi che hanno guadagnato un posto speciale nel cuore dei fan di My Hero Academia sono Eijiro Kirishima e Mina Ashido.

Entrambi studenti della Classe 1-A insieme al protagonista, sono stati messi abbastanza spesso al centro dei giochi da Kohei Horikoshi. Eijiro Kirishima, soprannominatosi Red Riot, è determinato a portare la giustizia, nonostante le sue insicurezze, col suo quirk, "Hardening", che gli permette di rendere il suo corpo incredibilmente duro e resistente, rendendolo una fortezza umana almeno esteriormente.

Nella stessa classe c'è anche Pinky, alias della vivace e spensierata Mina Ashido. Il suo quirk le consente di emettere un acido corrosivo dalla pelle, che ha usato spesso in battaglia sia come attacco che come supporto. Si distingue in particolar modo dagli altri per la sua pelle rosa e i capelli dello stesso tono. Lei e Kirishima si conoscono da tempo e sono diventati in fretta una delle coppie supportate in My Hero Academia.

E proprio a riportarli insieme ci pensano due cosplayer italiani al Rimini Comix. Questo cosplay di Kirishima e Ashido insieme li vede ormai da adulti e professionisti, ma sempre vicini e pronti a supportarsi l'un l'altro, e chissà se nel mentre non sia successo anche altro tra di loro. Come vedete questi due ragazzi insieme, sia nei panni di heroes che di amanti? Ecco invece, secondo i fan, qual è la ship più supportata di My Hero Academia.