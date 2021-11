My Hero Academia: un cosplay di Kyoka Jiro in piena fase rock

In My Hero Academia ci sono tanti personaggi che entrano in azione per difendere i civili. Con i loro quirk, i professionisti fanno del loro meglio nelle strade delle città giapponesi, ma c'è anche chi aspira a occupare quel ruolo ma in questo momento si sta concentrando sui propri studi. Alla Yuei ci sono tantissimi studenti di questo genere.

In particolare su questo sentiero vengono instradate le sezioni 1-A e 1-B, le due del corso eroi della Yuei. E qui ci sono i protagonisti principali di My Hero Academia. La prima sezione dove c'è Deku è formata da individui molto diversi tra loro, ognuno con le proprie passioni che brillano in determinati momenti della trama. Durante la quarta stagione, è stata Kyoka Jiro a mettersi in mostra grazie al festival culturale.

Le sue abilità musicali, unite alla passione che ha per il rock, l'hanno portata a costruire un gruppo che ha conquistato il palcoscenico. L'operazione dell'anime piacque molto, tanto che in rete adesso è disponibile il basso usato da Kyoka Jiro durante il concerto. A testimonianza dell'esplosione di popolarità del personaggio, ci sono anche tanti cosplay che vengono dedicati a lei.

La giapponese Reikun Voice ha deciso di darsi al rock con questo cosplay di Kyoka Jiro da My Hero Academia, con tante foto in basso dove è pronta per suonare.