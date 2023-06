My Hero Academia: un cosplay di Lady Nagant scruta la città nella notte

Tanti personaggi coltivano un sogno in My Hero Academia, quello di diventare eroi. Anche molti villain hanno accarezzato l'idea prima di cedere all'oscurità, questo perché la vita non porta sempre nelle direzioni pensate all'inizio. E sono tanti i personaggi che hanno dovuto affrontare questa importante deviazione.

Sicuramente il caso più emblematico è quello di Tenko Shimura, desideroso di diventare un eroe ma che poi si è rivelato essere il villain più pericoloso del mondo attuale di My Hero Academia insieme al suo maestro All for One. Ma non è l'unico. Proprio durante la grande evasione di Tartarus e delle altre prigioni, è apparso per la prima volta un personaggio che avrebbe conquistato in fretta il pubblico del manga e dell'anime.

La giovane Kaina Tsutsumi aveva un sogno, che in parte si era avverato, ma ha dovuto poi affrontare la realtà. Ecco chi è Lady Nagant: una donna che sembrava aver abbandonato i suoi scopi iniziali, convertendosi a una nuova vita. L'incontro in città con Deku e il successivo scontro però la porteranno di nuovo sulla buona strada. Anche se la sua comparsa è stata breve, sono stati in molti a prenderla come esempio per numerosi cosplay di Lady Nagant, come ha fatto LunarNoir.

La donna si presenta con dei capelli di base viola scuro e delle ciocche fucsia, mentre ha un vestito smanicato che le permette di usare in modo migliore il suo quirk, capace di trasformare le braccia in un fucile Mosin-Nagant. Nell'oscurità della notte, cerca il momento giusto per colpire i suoi bersagli. La volete rivedere? Ecco i possibili momenti da adattare in My Hero Academia stagione 7.