My Hero Academia: un cosplay di Midnight, l'eroina vietata ai minori, creato da Hana

Gli insegnanti della Yuei non sono civili o persone qualunque. Il preside Nezu sceglie i professori di ruolo soltanto tra gli eroi della società più adatti, dando così agli studenti una figura di riferimento che sappia anche destreggiarsi nelle difficoltà della vita quotidiana di My Hero Academia.

Proprio per questo i professori non vengono soltanto relegati alle lezioni in classe, ma spesso capita che affianchino i giovani eroi in allenamenti, sessioni sul campo o vere e proprie missioni ufficiali contro i villain di turno. Tra i professori della Yuei che entrano in azione in My Hero Academia c'è Midnight, professoressa d'inglese della classe 1-A ma anche eroina a tempo pieno. Il quirk di Midnight le permette di far addormentare chiunque annusi la fragranza che emana dal corpo, che lei riesce a coprire indossando una calzamaglia bianca molto attillata che le ha valso il nome di "eroina vietata ai minori".

L'italiana Hana Alexis ha posato in alcune foto con il suo cosplay di Midnight perfettamente realizzato. Dai capelli blu alla calzamaglia con gli elementi sadomaso in pelle, finendo con la maschera e la sua arma, tutto è presentato a dovere, replicando ottimamente il personaggio dell'anime e del manga. L'eroina tornerà in azione in futuro, così come questo cosplay spoiler di Dabi da My Hero Academia stagione 6.