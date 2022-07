My Hero Academia: un cosplay di Midnight col suo fascino sadico

Ci sono tanti eroi professioni che cercano di mantenere la pace in Giappone e nel resto del mondo. Grazie ai quirk, questa modifica del DNA completamente imprevista che ha portato sia pro che contro nella società, si è consolidata questa professione, ammirata da tutti. In My Hero Academia in tanti aspirano a diventare eroi.

In moltissimi non ci riescono, soltanto i più forti riescono davvero a sfruttare il proprio quirk adeguatamente. E Deku, il protagonista di My Hero Academia, lungo il proprio percorso ne ha incontrati tanti di eroi capaci, entrando a contatto anche con i più forti che dominano le classifiche di forza e popolarità del Giappone. Tra di loro c'è anche la professoressa Midnight, alias di Nemuri Kayama, un'eroina vietata ai minori che veste con una aderente tuta bianca e un corpetto che ricorda le pratiche sadomaso.

La cosplayer Blood Raven indossa proprio quella tuta e porta con sé un frustino in questo cosplay di Midnight che potete osservare in basso e che ha riscosso molto successo tra i fan di My Hero Academia e non solo. Riuscirà anche lei a fare buon uso del quirk di Midnight? E sempre rimanendo nella Yuei, ma passando stavolta tra gli studenti, ecco un buon cosplay di Tsuyu Asui.