My Hero Academia: un cosplay di Midnight in posa sadica col frustino

Il mondo degli eroi è variegato, con tante personalità diverse che, in parte, traggono la propria base dal quirk in possesso. Si è visto tante volte, infatti, che i personaggi di My Hero Academia vengono plasmati dal potere che utilizzano fin dalla nascita. Naturalmente però ci sono dei caratteri che trascendono questa situazione.

Un esempio? L'eroina vietata ai minori Midnight, una donna di nome Nemuri Koyama che ha un carattere molto particolare e sadico, esprimendolo proprio con una divisa che ricorda alcune pratiche sadomaso. Nel corso del manga, Midnight ha un ruolo importante nell'educazione e nella formazione dei giovani eroi. Esigente con i suoi studenti in quanto insegnante di inglese, ma soprattutto sul campo di battaglia, come mostra senza farsi problemi durante la sfida tra allievi e insegnanti prima del campo estivo.

Ovviamente vista la sua voglia di far crescere i ragazzi, è anche molto comprensiva e sa come incoraggiarli a raggiungere il loro potenziale. Inoltre, Midnight è molto rispettata da tutti i suoi colleghi insegnanti e studenti per la sua conoscenza e la sua esperienza. Quest'ultimo aspetto del suo carattere è stato confermato dalla reazione degli studenti in uno degli episodi di My Hero Academia più importanti del periodo recente, dove si contano le vittime della guerra.

Per ricordarla, c'è il cosplay di Midnight sadica da My Hero Academia interpretata da Valentina Kryp. Vista nei suoi panni da eroina, e cioè con la calzamaglia, le cinghie in pelle e il frustino, ha un'aria di certo non temibile, ma comunque sa essere molto pericolosa grazie al suo quirk. Per rimanere in tema, ecco un cosplay di Mount Lady, una collega con cui litiga spesso.