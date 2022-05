My Hero Academia: un cosplay di Midnight in tuta aderente

I quirk incidono molto sulla personalità e sulle attitudini di un personaggio di My Hero Academia. Ad esempio Katsuki Bakugo ha un carattere esplosivo come il suo quirk, mentre Himiko Toga ha una passione per il sangue e per la trasformazione. Talvolta però ci sono caratteri unici e che non hanno niente a che fare con il proprio potere.

L'eroina vietata ai minori Midnight ha un potere che causa il sonno tramite l'emissione di profumo, eppure ha un carattere sadico ben sviluppato fin dai tempi in cui era una liceale, raccontati in Vigilante: My Hero Academia Illegals. Ora la professoressa tiene d'occhio gli studenti e ne stuzzica qualcuno, come Minoru Mineta, ma l'effetto si ha anche nella vita vera quando ci sono cosplayer che decidono di vestire la tuta aderente bianca di questa eroina molto succinta.

Ether ha deciso di essere una di queste cosplayer, come confermato da alcune foto postate sul suo account Instagram. Questo cosplay di Midnight vietata ai minori da My Hero Academia è ripresa dal basso, ma si nota comunque la fedeltà al personaggio disegnato da Kohei Horikoshi. Tuta bianca, stivali neri, maschera e cinte e frustino non mancano nell'abbigliamento, concluso da una parrucca blu. La foto si chiude con un leggero alone viola che implica l'utilizzo del suo potere al quale è difficile resistere.