My Hero Academia: un cosplay di Mina Ashido in stile afro di Jen Rossyion

Ogni personaggio di My Hero Academia è unico. Anche in quel Giappone estremamente conservatore e culturalmente chiuso agli influssi esterni, si respira un'aura di eterogeneità nel lavoro di Kohei Horikoshi che, grazie ai quirk, ha reso il mondo molto più variegato.

Mina Ashido è uno dei personaggi secondari del manga e dell'anime My Hero Academia: è una studentessa della classe 1-A alla scuola Yuei, ed è quindi compagna di classe del protagonista Izuku Midoriya, che ha potuto confrontarsi e combattere insieme a lei in più occasioni.

Mina è un personaggio che si distingue per il suo aspetto e il suo modo di agire. Ha una pelle violacea e capelli rosa non lisci che rendono la sua capigliatura molto voluminosa. Il suo quirk, ovvero il suo potere speciale, le permette di produrre acido dal suo corpo e usarlo in combattimento. Questa capacità la rende un'eroe molto versatile e letale in battaglia, ed è per questo che è identificata spesso come la ragazza acido, anche se il suo nome da eroina è Pinky, a causa della sua colorazione.

Tuttavia, Mina non è solo un personaggio forte fisicamente, ma anche emotivamente. È una ragazza che non ha paura di esprimere le sue emozioni e di mostrare la sua personalità colorata e divertente, mettendosi in gioco anche in situazioni di pericolo, come mostrato più volte nel suo rapporto con il compagno di classe Eijiro Kirishima. Questo la rende un personaggio molto amato dai fan di My Hero Academia.

Questo cosplay di Mina Ashido con taglio afro è una realizzazione effettuata da Jen Rossyion, una cosplayer afroamericana che ha potuto quindi dare un piglio diverso alla ragazza. Oltre alla carnagione e agli altri dettagli, i capelli sembrano perfetti per riprodurre ottimamente il taglio voluminoso di Ashido.

Dallo stesso universo, c'è un cosplay di Uraraka tratto dall'anime ma anche un cosplay di Midnight e Mount Lady insieme.