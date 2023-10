My Hero Academia: un cosplay di Mina Ashido in uniforme scolastica

Da tempo, My Hero Academia sfonda anche negli USA, confermandosi uno dei manga più apprezzati nel mondo. La scelta di Kohei Horikoshi di percorrere una strada supereroistica, una sua grande passione, ha avuto un riscontro nettamente positivo e l'ha portato a realizzare una delle opere più importanti dell'ultimo decennio di Weekly Shonen Jump.

Ora però manca davvero poco al finale di My Hero Academia, un finale che ha portato tutti gli eroi, siano essi giovani o professionisti navigati, sul campo di battaglia ad affrontare i villain. I protagonisti sono ben lontani da quei giorni spensierati dove All Might vegliava su di loro, anche se indebolito, con una società non più vittima di gruppi di villain che si prendono sempre più spazio con prepotenza.

Nei primi tempi di My Hero Academia, Deku frequentava tranquillamente la Yuei, la scuola per eccellenza per chi vuole diventare supereroe in questo mondo, insieme ai suoi compagni di classe. La 1-A è una classe fenomenale che subito si è messa in mostra, non tirandosi indietro davanti al pericolo. E così la classe 1-A è stata conosciuta per la sua varietà di talenti eccezionali che hanno figurato bene al festival scolastico.

Mina Ashido, soprannominata "Pinky" per il suo Quirk che le conferisce la capacità di produrre acido dalla sua pelle rosata, è uno degli studenti più carismatici e allegri della classe. Il suo atteggiamento positivo e la sua determinazione sono contagiosi, e ci riesce anche Electricbum in questo cosplay di Mina Ashido con la sua uniforme da studentessa. La divisa grigia e verde della Yuei risalta e riporta tutti i fan a momenti più tranquilli.