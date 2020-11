My Hero Academia: un cosplay di Mirko favoloso realizzato da Strawhatlexi

Non è un segreto che ci sia un'eroina particolarmente amata da Kohei Horikoshi. Il mangaka di My Hero Academia ha infatti confermato più volte di essere appassionato di Mirko, disegnandola il più possibile anche negli extra dei vari tankobon. È tra l'altro stata al centro di diverse vicende nell'ultima appassionante saga.

Ed è proprio grazie a quest'ultima saga che sta ancora tenendo banco tra le pagine del manga che Mirko è diventata estremamente popolare anche nel fandom. Infatti l'eroina coniglio ha messo in risalto tutte le caratteristiche che la rendono una dei più forti del Giappone. Ovviamente non manca qualche tocco sensuale, come espresso da cosplay di Mirko come quello di Hana Bunny.

Proprio a proposito di cosplay, c'è stata un'altra ragazza che negli ultimi giorni ha deciso di omaggiare il personaggio di My Hero Academia. In basso possiamo vedere il post su Instagram di Strawhat Lexi dove sono state condivise le foto del suo cosplay di Mirko. Ovviamente, la donna è ripresa col classico costume da eroe, ovvero quello bianco con alcune parti viola e lo spicchio di luna giallo che brilla sul petto.

Riprendendo varie pose da combattimento di Mirko, Strawhat Lexi riesce a regalarci un cosplay davvero niente male. Cosa ne pensate?