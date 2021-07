My Hero Academia: un cosplay di Mirko e Hawks insieme, le foto dellaa russa Aveme Lissa

Un'opera come My Hero Academia, estremamente viva grazie a svariati medium, ha un parco personaggi enorme. Molti di questi sono stati approfonditi durante la storia originale, qualcun altro ha ricevuto dei piccoli approfondimenti tramite sketch inediti e informazioni con i databook, altri invece vivono nell'immaginazione del pubblico.

Non abbiamo mai visto infatti personaggi come Mirko e Hawks, due degli hero più forti attualmente in My Hero Academia, al di fuori del loro ambito professionistico, figuriamoci ai tempi in cui erano solo degli studenti. Eppure in molti vorrebbero vederli in quegli abiti e qualche doujinshi ha realizzato questo desiderio. Soltanto che qualcuno ha deciso di basarsi su queste storie collaterali fanmade per andare oltre e creare qualcosa di più.

La cosplayer russa Aveme Lissa si è fatta affiancare da Ovsyan Art per rappresentare in modo unico i due eroi Mirko e Hawks. Finora abbiamo visto dei cosplay singoli di Mirko e altri cosplay di Hawks, ma mai i due personaggi insieme e mai con le loro divise scolastiche. Ecco quindi in basso un'ulteriore rappresentazione dei due eroi in versione inedita. Il doppio cosplay di Hawks e Mirko studenti ha ottenuto un fortissimo seguito, con le foto che hanno superato gli 80000 like. In aggiunta, i due sono stati ripresi anche in una versione più adulta e professionale nel secondo post, sempre realizzato dagli stessi cosplayer.