My Hero Academia: questo cosplay di Mirko è realizzato dalla star Megan Thee Stallion

My Hero Academia è uno degli anime più acclamati del momento. La sesta stagione in corso sta vedendo eroi e villain gli uni contro gli altri, in una guerra che definirà lo status delle cose in Giappone. Il risveglio del malvagio Shigaraki sta tenendo tutti gli spettatori col fiato sospeso, anche quelli americani.

Considerato il filone super eroistico nato proprio negli Stati Uniti d'America oltre cinquant'anni fa, non è un caso se My Hero Academia è uno dei manga più apprezzati e venduti nel paese a stelle e strisce. Spesso i tankobon sono nelle prime posizioni delle classifiche di vendita, superando anche titoli indigeni molto noti. Quindi My Hero Academia ha tanti fan negli USA, anche tra le star, molte delle quali non si limitano ad apprezzarlo.

Megan Thee Stallion, grande fan degli anime, ha deciso di omaggiare ancora una volta il manga di Kohei Horikoshi. Come? Travestendosi da Mirko, l'eroina coniglio che è tra le più forti del Giappone e si sta mettendo particolarmente in mostra negli ultimi episodi dell'anime. Questo cosplay di Mirko creato da Megan Thee Stallion è molto fedele, forse meno muscoloso rispetto al personaggio di Horikoshi, ma comunque azzeccato.

E la stessa rapper è diventata virale con un cosplay di Sailor Moon particolare.