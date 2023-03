My Hero Academia: un cosplay di Momo Yaoyorozu in costume da eroina

My Hero Academia è un anime che si svolge in un mondo in cui la maggior parte della popolazione possiede dei superpoteri noti come quirk, ma per controllarli è necessario addestrarsi, in particolare chi vuole sfruttarli per diventare un eroe, professione di punta in questo mondo.

La storia segue le avventure di Izuku Midoriya, un giovane che aspira a diventare un supereroe, e dei suoi compagni di classe della classe 1-A della Yuei, la scuola per eroi più prestigiosa di tutto il Giappone. La classe 1-A è composta da alcuni dei giovani più promettenti del mondo dei supereroi, entrati tramite un test che ha coinvolto dei robot, ma qualcuno è riuscito a entrare con raccomandazione, tra cui Momo Yaoyorozu.

Momo Yaoyorozu è una studentessa della classe 1-A della Yuei, quindi compagna di classe del protagonista di My Hero Academia. Il suo quirk, denominato "creazione", le consente di creare qualsiasi oggetto a partire dalle molecole presenti nel suo corpo. Tuttavia, per poter creare un oggetto, Momo deve sapere esattamente come è fatto e quali sono le proprietà delle molecole che lo compongono. Inoltre, la quantità di molecole che Momo può utilizzare è limitata e quindi non può creare oggetti troppo grandi o complessi, anche perché è necessario un certo quantitativo di calorie e di energia.

Nonostante le limitazioni del suo quirk, Momo è una studentessa molto intelligente e talentuosa. Grazie alla sua conoscenza della scienza e della tecnologia, è in grado di creare oggetti molto utili per i suoi compagni di classe durante le loro missioni. Ad esempio, ha creato dei dispositivi di localizzazione per trovare un membro della loro squadra che si era smarrito, o una mappa per orientarsi in un labirinto sotterraneo.

