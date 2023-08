My Hero Academia: un cosplay di Momo Yaoyorozu creativa e modella

Il mondo di eroi di My Hero Academia, noto manga di Kohei Horikoshi in pubblicazione da ormai oltre otto anni su Weekly Shonen Jump, vede tante presenze importanti nel mondo professionistico. C'è All Might, l'infuocato Endeavor, ma anche i più emergenti come la giovane Mount Lady o Kamui dei boschi. Ma c'è anche bisogno di formare i giovani.

Le nuove leve che saranno il futuro della società si iscrivono nelle scuole più prestigiose, sempre se riescono a sostenere il percorso che li porterà sulla strada dell'eroismo. E una di queste scuole parecchio famose, oltre che ambientazione principale di My Hero Academia, è il liceo Yuei, la scuola più importante del Giappone dove si è iscritto Deku. Il ragazzo ha dovuto passare un test abbastanza complicato per lui, con un One for All fuori controllo. Ci sono però degli allievi che sono riusciti a entrare per vie traverse, ovvero tramite raccomandazione.

Momo Yaoyorozu è un personaggio secondario di My Hero Academia, ed è una degli studenti della classe 1-A della Yuei, la stessa del protagonista. Ed è stata proprio lei, insieme a Shoto Todoroki, a riuscire a entrare in questo complesso scolastico grazie alle sue referenze e non per le abilità mostrate nel test. Ciononostante, Yaoyorozu è una ragazza diligente e che si impegna, anche se talvolta cede davanti alle difficoltà.

Non si fa scrupoli però nell'usare il suo potere di creazione, e lo si vede anche in questo cosplay di Momo Yaoyorozu vestita da Creatie, il suo alter ego eroistico. Il suo vestito rosso particolarmente scollato le permette di sfruttare tutta la superficie del suo corpo per creare oggetti da usare in battaglia. Bisognerà attendere My Hero Academia stagione 7 per rivederla in azione su schermo, ma intanto potete godervi questo cosplay di Uraraka.