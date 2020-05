My Hero Academia: questo cosplay di Momo Yaoyorozu mostra tutta la sensualità dell'eroina

Tra le sei ragazze della sezione 1-A presentate in My Hero Academia, quella più sviluppata fisicamente e che fa girare la testa ai fan è Momo Yaoyorozu. Entrata nella Yuei grazie a una raccomandazione, come per Todoroki, in particolare col suo costume da eroina mette in mostra tutte le grazie che possiede.

A causa del suo quirk infatti, Momo ha bisogno di grandi porzioni di pelle libere per espellere gli oggetti che crea. Pertanto il suo costume è parecchio aperto fino ai limiti della decenza e ciò permette di intravedere tutte le forme della ragazza di My Hero Academia.

Momo Yaoyorozu in costume da hero è stata ripresa dalla cosplayer Jannet. La ragazza ha postato diverse foto su Instagram e in fondo alla notizia potete osservarne tre con questo cosplay di Momo Yaoyorozu. Nella prima, Momo è nella sua stanza a prendere un tè, con indosso il costume da eroina indossato in modo normale e molto somigliante a quello del manga e dell'anime di My Hero Academia.

Nelle altre due foto invece, molto più osé, Momo fa uso del suo quirk e pertanto inizia a creare a ripetizione le matrioske come le abbiamo visto fare nello scontro per l'esame con il professor Aizawa. Anche Xenakai ha creato un cosplay provocante su Momo, affiancata di recente da RinnieRiot che ha creato una Yaoyorozu adulta.