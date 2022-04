My Hero Academia: un cosplay di Momo Yaoyorozu da poster

Sono passati otto anni dalla prima pubblicazione di My Hero Academia su Weekly Shonen Jump. Poco prima che finisse Naruto nel 2014, partì questa serializzazione che fin da subito si attirò le attenzioni di gran parte del pubblico giapponese. Sondaggio dopo sondaggio, Kohei Horikoshi capì di aver fatto centro al terzo tentativo.

Ora manca poco al finale di My Hero Academia, facendo capire che è passata tantissima acqua sotto i ponti. Ogni personaggio ha dimostrato di avere il proprio carattere e le proprie aspirazioni, mettendosi in gioco in ogni frangente della storia. Chi ha una sua evoluzione, in particolare sotto il fronte mentale, è Momo Yaoyorozu, una delle studentesse che è riuscita a entrare alla Yuei grazie a una raccomandazione speciale.

My Hero Academia le ha dato la possibilità di mettersi in mostra più volte, facendo notare sia la sua attenzione sotto il punto di vista teorico e la resa nei compiti in classe sia denotando le sue lacune sotto il punto di vista pratico e decisionale. Non è ancora una hero fatta e finita, ma Momo Yaoyorozu è sulla buona strada e questo cosplay le regala un altro attimo di attenzione dopo essere stata lontana dai riflettori nell'ultimo periodo.

Conoscevate queste cinque curiosità su Momo Yaoyorozu e il suo quirk?