My Hero Academia: un cosplay ci mostra All Might in versione eroina cheerleader

All Might è l'eroe che il mondo di My Hero Academia merita, ma di cui deve fare obbligatoriamente a meno. Infatti, dopo essersi scontrato nuovamente con All for One, Toshinori ha dovuto cedere e abbandonare completamente il potere del suo One for All, tornando alla sua forma scheletrica e debole. Tuttavia, i fan non hanno abbandonato il biondone.

Come abbiamo imparato sia dal manga che dagli special sulle sue origini, Toshinori è stato allevato da Nana Shimura ed è diventato All Might dopo aver ereditato il One for All. Il personaggi è stato molto ammirato, piazzandosi sempre nella top 10 dei più popolari del manga, e ciò si riflette anche nella quantità di cosplay ed illustrazioni a lui dedicate.

Dopo avergli già dedicato un cosplay in costume da bagno, SmolcanOfTrash torna alla carica con un nuovo travestimento che vede All Might rivisitato in chiave femminile e, stavolta, aggiungendo dei dettagli in stile cheerleader e che richiamano a Nana Shimura.

Nell'immagine che potete vedere in calce, tratta da Reddit, SmolcanOfTrash è in un abito che ricorda quello di All Might per i colori, ma è molto più scollato. Inoltre, la ragazza con le dita imita il gesto del sorriso della maestra di Toshinori che evocava felicità e allontanava la disperazione dalle vittime dei disastri.

A voi è piaciuto questo nuovo cosplay genderbent dedicato all'Hero Number One di My Hero Academia? La quarta stagione dell'anime con Izuku Midoriya protagonista tornerà il prossimo ottobre.