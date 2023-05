My Hero Academia: un cosplay di Mount Lady calpesta la città

I quirk sono davvero tanti nel mondo di My Hero Academia, quindi non ci si deve sorprendere se ci sono personaggi parecchio particolari. Oltre coloro che sviluppano caratteristiche animali, ci sono quelli che possono attivare il proprio potere a piacimento, finendo per avere tratti o metodi di combattimento assurdi.

Molto pericolosa è Mount Lady, l'eroina di My Hero Academia in grado di modificare la propria stazza e che fin dalle prime battute della serie è diventato un personaggio iconico. Con il suo aspetto imponente e la sua personalità carismatica, Mount Lady ha guadagnato un posto speciale nei cuori dei fan di tutto il mondo.

Mount Lady, il cui vero nome è Yu Takeyama, è una supereroina professionista nota per il suo straordinario quirk chiamato "Gigantificazione". Questo potere le consente di crescere fino a raggiungere dimensioni gigantesche, rendendola un vero e proprio colosso nel campo di battaglia. Precisamente, la sua altezza normale è di 1 metro e 62 centimetri, mentre attivando il suo quirk cresce fino a superare i 20 metri di altezza. La sua abilità di crescere fino a diventare un gigante ha dimostrato di essere incredibilmente utile nella lotta contro i criminali e nella protezione dei cittadini, senza però dimenticare che qualche volta la cosa scatena degli effetti collaterali a causa della stazza difficile da gestire.

Tuttavia, dietro la sua immagine di una supereroina audace e potente, Mount Lady ha una personalità divertente e un po' vanitosa. Ama essere al centro dell'attenzione e cerca sempre di farsi notare. Questo aspetto del suo personaggio aggiunge una componente comica alla serie, poiché spesso si vanta della sua bellezza e delle sue abilità, suscitando reazioni sia di ammirazione che di frustrazione da parte degli altri personaggi, in particolar modo femminili.

Di sicuro, la cosplayer Starbuxx è riuscita a replicare la bellezza del personaggio in questo cosplay di Mount Lady con la divisa da eroina che passeggia in città. La tuta aderente beige e viola, con la maschera e le corna, è perfetta e sembra di vedere davvero il personaggio disegnato da Kohei Horikoshi per My Hero Academia.