My Hero Academia: un cosplay di Mount Lady, l'eroina gigantesca

All Might, Endeavor, Best Jeanist, Edgeshot: questi sono soltanto alcuni degli eroi che dominano le classifiche di apprezzamento dei giapponesi in My Hero Academia. Tutti hanno in comune il fatto di avere tanti anni di carriera alle spalle e di essersi distinti anche in un periodo di pace che sembrava non portare tante minacce.

Ma dietro di loro ci sono tanti eroi più giovani che vogliono fare il colpo grosso nell'industria super eroistica giapponese. Oltre il giovane e fenomenale Hawks, c'è un'eroina di My Hero Academia che siamo stati abituati a vedere fin dall'inizio del manga. Già dalle prime pagine e dalla copertina del primo volume dell'opera di Kohei Horikoshi è apparsa Mount Lady, alias di Yu Takeyama, una donna alta 1 metro e 62 centimetri ma che all'occorrenza può usare il suo quirk per diventare gigante.

Può infatti raggiungere un'altezza di oltre 20 metri se attiva il suo quirk, da qui il suo nome Mount Lady. La donna compare spesso anche in spot pubblicitari, mentre Kaezuko ha deciso di realizzare alcuni scatti interpretandola. La cosplayer mostra al pubblico questo cosplay di Mount Lady con la sua tuta da eroina, con una realizzazione a dir poco perfetta tra la calzamaglia elastica bianca e viola e la maschera. Non è gigantesca come lei, ma ha sicuramente il suo effetto.



Tra i suoi colleghi potete invece ammirare Best Jeanist in questo cosplay al femminile.