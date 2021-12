My Hero Academia: un cosplay di Mount Lady con la sua gigantesca presenza

Kohei Horikoshi ha creato un gruppo di personaggi molto affiatati in My Hero Academia, con i giovani che aspirano a diventare eroi di primo livello. D'altronde, la Yuei nel corso del tempo ha sfornato i più forti di sempre, tra cui l'ex numero uno All Might. Ci sono però tanti altri eroi che popolano la billboard diplomatisi alla Yuei.

Uno di questi è Mount Lady, una delle più giovani tra i professionisti e che ha da poco creato un'agenzia tutta sua in collaborazione con altri colleghi di spicco. Mount Lady, come si intuisce già dal nome dell'eroina, è in grado di diventare gigantesca anche se ad altezze ben precise. Non può quindi modificare il suo potere a seconda della situazione e ciò la porta a problemi di varia natura.

È anche una delle prime eroine apparsa in My Hero Academia e, grazie a un costume particolarmente rivelatorio e attillato, è stata molto amata dal pubblico del manga e dell'anime. La cosplayer Mangoecos ha vestito proprio quella calzamaglia viola e panna per presentare ai fan il suo cosplay di Mount Lady da My Hero Academia in una posa simile a quella che ha reso celebre il personaggio.

Sempre a tema My Hero Academia, c'è anche un cosplay di Deku oscuro e il cosplay di Lady Nagant, il recente personaggio apparso nella serie.