My Hero Academia: un cosplay di Mount Lady nella sua posa tipica

Il mondo di My Hero Academia ha presentato tanti eroi professionisti nel corso del tempo. Quelli che sono apparsi di più sono naturalmente i personaggi che hanno più a che fare con gli studenti della 1-A, tra professori e mentori. Seguono poi figure importanti della top 10 dei supereroi giapponesi.

A inizio manga però abbiamo visto l'apparizione di un'altra eroina che ha fatto storia e che poi è tornata più volte in gioco, anche se non spesso in combattimento contro i villain, ma principalmente per scenette comiche e battute anche inserite negli extra di volume. Stiamo parlando di Mount Lady, alias di Yu Takeyama, un'eroina di My Hero Academia che è in grado di cambiare la propria altezza passando da quella normale di 162 centimetri agli oltre 20 metri a quirk attivo.

Grazie a una tuta attillatissima e di alcune pose particolari disegnate da Horikoshi, il personaggio è stato spesso al centro delle fantasie di alcuni appassionati di My Hero Academia. Per questo Mount Lady è stata ritratta anche nel mondo dei cosplay, con tante ragazze che hanno vestito la sua tuta beige e viola. Oggi vi presentiamo il cosplay di Mount Lady dove l'eroina si mette in una delle pose classiche realizzato da Enji Night. In basso la foto che ha già superato 40000 like su Instagram.

