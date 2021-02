My Hero Academia: un cosplay di Mount Lady è pronto a schiacciarvi

Una volta concluse le scuole superiori, tutti gli studenti della Yuei e delle altre accademie speciali possono finalmente entrare nel mondo degli adulti di My Hero Academia e diventare eroi a tutti gli effetti. Questa è la carriera che si prospetta a Deku, Bakugo, Uraraka e tanti altri giovani personaggi che conosciamo.

Ci sono naturalmente individui che ormai conosciamo bene in My Hero Academia che hanno già raggiunto questo traguardo da anni. Tra chi lavora come spalla, chi come aiutante in un'agenzia di eroi e chi ne è il capo, abbiamo visto tanti professionisti all'opera. Uno dei primi di questi eroi a tempo pieno visto in My Hero Academia è Mount Lady, una ragazza poco più che ventenne che è capace di trasformarsi per raggiungere un'altezza di oltre venti metri.

Le sue capacità sono piuttosto difficili da gestire dato che ha solo due altezze a disposizione, ovvero quella gigante e quella normale e ciò le crea non pochi problemi sia nella vita professionistica che in quella di tutti i giorni. Ora la vediamo nella sua forma normale con un cosplay di Mount Lady realizzato da Natalia Kat. La modella aveva da pochi giorni proposto un suo cosplay di Camie Utsushimi, ma ha deciso di restare nel mondo di My Hero Academia con un altro personaggio proposto a stretto giro.

Tra qualche settimana rivedremo all'AnimeJapan i personaggi di My Hero Academia, chissà se ci sarà anche l'eroina gigante.