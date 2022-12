My Hero Academia: un cosplay di Mount Lady statuaria col suo potere

Di eroi ce ne sono tanti, anche troppi nel mondo di My Hero Academia. Dopotutto, l'era della pace tracciata da All Might e dalla sua forza ha portato in tanti a sentirsi fin troppo sicuri in questa carriera. Ed è proprio questo che ha fatto emergere personalità come quella di Stain, l'ammazza eroi che sognava di ridurre i ranghi dei buoni.

Degli eroi che c'erano all'inizio del manga e dell'anime ne sono rimasti in pochi. Alcuni sono purtroppo morti, tanti altri sono stati feriti gravemente e invece moltissimi se la sono data a gambe, vedendo che la situazione peggiorava notevolmente, decidendo principalmente di salvarsi la pelle. Ovviamente quasi tutti gli eroi più forti, quelli dotati davvero di una voglia di cambiare il mondo, sono rimasti a combattere fino alla fine.

Anche le guerre contro i villain non hanno spaventato Mount Lady, la gigantesca eroina che appare fin dagli inizi del manga di Horikoshi. Il suo potere la rendono una donna gigantesca alta diverse decine di metri, cosa che l'ha messa in risalto negli ultimi episodi di My Hero Academia. Ora però risalta anche in questo cosplay di Mount Lady che ha condiviso la pagina JobGeek, dove Yu Takeyama è in divisa da eroina e si mostra in una posa particolare.