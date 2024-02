My Hero Academia: avete mai visto un cosplay di Mt Lady più fedele di questo?

Il mondo di My Hero Academia è ricco di eroi dai colori vivaci e dai superpoteri unici: Mt Lady è la prima professionista che viene introdotta nella storia. Eroina emergente, si ritrova immediatamente sotto i riflettori ma riesce a gestire la fama in modo a dir poco impeccabile, catturando una valanga di fan.

Nonostante il suo compagno di squadra Shirin Kamui sottolinei spesso la voglia di Mt Lady di stare sempre al centro dell'attenzione, l'eroina si dimostra essere una donna di buon cuore e preoccupata per il benessere dei cittadini. Queste qualità le hanno permesso di essere al ventitreesimo posto nella classifica di eroi in My Hero Academia, una posizione non affatto male. Diamo un'occhiata all'eroina nella rivisitazione originale della cosplayer kawaiiqueen.

In questo cosplay di Mount Lady da My Hero Academia, l'eroina è ritratta in modo impeccabile e fedele alla sua versione in 2D. Pseudonimo di Yu Takeyama, viene chiamata semplicemente Mt Lady dai fan, a cui è molto affezionata. Comincia a lavorare come professionista a soli 22 anni, ma ottiene una risonanza eccezionale da parte dei media per il suo talento, ma anche per la sua forza sovrumana e, soprattutto, l'attenzione che nutre per i cittadini.

Il suo quirk, Giantism, le permette di raggiungere una grandezza di circa venti metri, risultando estremamente versatile sul campo di battaglia. Non solo è capace di combattere i nemici con una forza spaventosa, ma anche in grado di soccorrere i cittadini con il suo enorme corpo, permettendo loro di metterli in salvo in tempi record. Abbinato al suo intelletto, Mt Lady diventa una minaccia non indifferente. E voi, conoscete tutti i segreti sull'unicità di Mt Lady in My Hero Academia?